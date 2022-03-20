ما هي النصائح للعناية بالشعر المختلط؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

الشعر المختلط هو شعر جاف ودهني في آن واحد، حيث تكون الجذور دهنية، بينما تكون الأطراف جافة.



وقالت مجلة “Instyle” المعنية بالموضة والجمال، إن الشعر المختلط يحتاج إلى عناية خاصة لتلبية احتياجاته المتناقضة؛ حيث ينبغي استعمال ما يعرف باسم "الشامبو المنقي" “Clarifying Shampoo” كل ثالث مرة يتم فيها غسل الشعر بدلا من الشامبو العادي.

ولترطيب الأطراف الجافة ينبغي استعمال مرطب “Conditioner”، مع مراعاة تطبيقه بدءا من منتصف الشعر وصولا إلى الأطراف وتركه عليها لبضع دقائق، ثم شطفه بماء بارد. ويراعى أيضا عدم تطبيق المرطب على الجذور الدهنية، كي لا تزداد إفرازاتها الدهنية.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج فروة الرأس من حين إلى آخر، بمعدل مرة كل شهر، إلى التنظيف بواسطة مستحضر تقشير، وذلك لتخليصها من الإفرازات الدهنية الزائدة وقشور الجلد الميتة. ويراعى أيضا عدم ملامسة مستحضر التقشير للشعر، كي لا يتعرض للجفاف.