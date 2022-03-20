تعرف على رابط وطريقة التسجيل على منصة مدرستي التعليمية في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

منصّة مدرستي هي بوابة إلكترونية دشّنتها وزارة التعليم السعودية، لإتاحة مواد تعليمية عن بعد لطلاب جميع المراحل.



نظام التعليم عن بُعد بدأته المملكة في ظل انتشار جائحة كورونا، ويستهدف تسهيل التعلم على طلاب الروضة والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

يمكن الدخول في منصة مدرستي عن طريق الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي أنشأته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، من هنا.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1443

الدخول أولا إلى رابط منصّة مدرستي التعليميّة الإلكترونية ثم اختيار رابط تسجيل الدخول للتلاميذ، وكتابة اسم المستخدم، ثم كتابة كلمة المرور الخاصة بك، ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

طريقة إعداد الدروس عبر منصة مدرستي 1443

يمكن إعداد الدروس عبر منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، من خلال الضغط على الجدول الدراسي، ثم اختيار الفصل من الجدول الدراسي، من أجل إعداد درس له، ثم النقر فوق رابط إعداد الدرس الآن، واستكمال بيانات الدرس "مساء الدرس ونوع الدرس"، ثم الضغط على أيقونة "التالي"، ثم استكمال عناصر الدرس عن طريق تحديد الأهداف والمحتوى الرقمي وإضافة الإثراء والواجبات، (مهام أو أنشطة أو اختيارات).

كيفية حساب نسبة الطالب في منصة مدرستي 1443

هناك خطوات يجب اتّباعها للاطّلاع على النسبة، بداية عليك الدخول على رابط المنصة ثم تسجيل الدخول إلى حساب الطالب، ثم النقر فوق التقويم من القائمة اليمنى، ثم فوق حدث إشعار الفترة من الجدول، ثم الضغط على الملف في المرفقات، وعرض نسبة الطالب حسب التوفر.

خطوات استخراج مستوى الطالب في منصة مدرستي 1443

بداية عليك الدخول إلى رابط المنصة، واختيار تسجيل الدخول إلى حساب الطالب من خلال حساب مايكروسوفت، ثم اختيار إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اختيار زر تقارير الطالب، ثم أيقونة إشعار النتائج، ويتم اختيار المادة الدراسية التي يرغب الطالب في استخراج نتيجتها.

ثم يجب على الطالب أو ولي أمره إدخال البيانات ثم تحديد زر الحصول على النتيجة لتظهر ثم طباعتها.

انتظم طلاب وطالبات التعليم العام في المملكة العربية السعودية، الأحد، حضورياً في جميع المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر، معلنين عن انطلاقة جادة لمواصلة رحلتهم التعليمية بعودة حضورية كاملة خلال الفصل الدراسي الثالث من العام 1443هـ، وذلك وسط اكتمال تجهيزات واستعدادات المدارس بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

ويواصل الطلاب والطالبات مسيرة التعلم في الفصل الدراسي الثالث، مع إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية التي تم اعتمادها خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إلى جانب عودة الاصطفاف الصباحي، وممارسة الرياضة البدنية، والأنشطة اللاصفية، والإذاعة المدرسية، وعودة المقاصف المدرسية، وإلغاء التباعد بين الطلبة، وذلك في ظل استمرار العمل بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، وتعقيم المرافق المدرسية والحافلات بشكلٍ دوري، إلى جانب استمرار اشتراط اكتمال التحصين للكادر التعليمي والإداري والعمالة، والطلاب والطالبات ممن تجاوزوا 12 عاماً، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية.