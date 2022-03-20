شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يوجه بتعزيز الإجراءات الأمنية وتأمين المناطق الحدودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، بتعزيز الإجراءات الأمنية وسد الاحتياجات الضرورية للقوات الأمنية، فضلا عن التأكيد على تأمين السدود والمناطق الحدودية، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقى ـ في بيان صحفي ـ أن "الكاظمي عقد اجتماعا بالقيادات الأمنية في محافظة نينوى، استمع فيه إلى عرض شامل لمجمل الأوضاع الأمنية في المحافظة".

وأضاف البيان أن "الكاظمي اطلع على آخر الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية لاستدامة الأمن والاستقرار في المحافظة، موجها باتخاذ الاستعدادات كافة وتفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي خلال شهر رمضان المبارك".

ووصل الكاظمي صباح اليوم إلى محافظة نينوى يرافقه وفد أمني ضم عددا من قادة الأجهزة الأمنية.