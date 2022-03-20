المبعوثة الأممية لليبيا تطلع مرشحى الرئاسة على مبادرة اللجنة المشتركة

القاهرة - سامية سيد - أطلعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية، على مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب الليبي والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لعقد الانتخابات.

وأضافت في تغريدة لها، اليوم الأحد، أن المشاركين شددوا خلال اللقاء على أهمية تكثيف كافة الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح، داعين إلى مزيد من التفاعل مع الفئات المعنية، بما في ذلك المرشحون، مشيرة إلى أنهم طرحوا مبادرة أخرى في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين.

ووصفت "وليامز" النقاش الذي تبادلته مع مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية حول المبادرة بالنقاش المميز.