التحالف العربى: اعتراض وإسقاط 9 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق لاستهداف مدينة جيزان، كما دمرت وأسقطت 9 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب.

وأوضح المالكي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن الهجمات العدائية لجماعة الحوثى تتعمد استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وباستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، كما تشير التحقيقات الأولية استخدام جماعة الحوثى لصواريخ كروز استهدفت محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق ومحطة التوزيع التابعة لشركة "أرامكو" بجازان، وشملت المواقع المستهدفة كذلك محطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب ومحطة الغاز التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بخميس مشيط، ومعمل الغاز المسال التابع لشركة "أرامكو" السعودية بينبع.

وأشار المالكي إلى أن هذه الهجمات البربرية تمثل تصعيدا خطيرا، كما أنها تعبر عن موقف جماعة الحوثى من الدعوة المُقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة مشاورات يمنية - يمنية بين جميع الأطراف اليمنية، وتؤكد نهج الجماعة الرافض لكافة الجهود والمبادرات الدولية ومنها المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.