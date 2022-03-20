شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تدشن البطاقة التعريفية لتسهيل الخدمات الإلكترونية بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة البطاقة التعريفية؛ لتسهيل الوصول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية لبث ترجمة الخطب والدروس المباشرة والبرامج الإذاعية والكتب الصوتية عبر منصة منارة الحرمين. وفق وكالة أنباء واس.



وأوضح مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة أحمد بن مرزوق الجميعي أن البطاقة التعريفية تحتوي على خرائط تفاعلية لخدمة الإرشاد المكاني، مشيراً إلى أن الوكالة تحرص على تقديم كافة الخدمات وبأفضل الوسائل وأحدث التقنيات التي تعين قاصدي الحرمين الشريفين على تأدية عباداتهم بكل يسر وسهولة.