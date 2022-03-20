شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يمنى: نزوح أكثر من 116 ألف شخص من محافظة مأرب بسبب التصعيد الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير رسمي، اليوم السبت، عن نزوح أكثر من 116 ألف شخص، من عدة مديريات بمحافظة مأرب اليمنية جراء تصعيد الحوثيين المدعومين من إيران.

وذكر التقرير السنوى الرقمى - الذى أصدرته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، وفقا لقناة اليمن الفضائية - أن التصعيد العسكرى للحوثيين فى مختلف مديريات

المحافظة، خاصة الجنوبية منها تسبب بنزوح 19 ألفا و602 أسرة بما يعادل 116 ألفا و422 شخصا خلال عام 2021، واستقر كل النازحين فى مخيمات النزوح فى مديريتى مدينة مأرب، ومأرب الوادى.

وأوصت الوحدة التنفيذية بضرورة اعتماد مأرب مركزا إنسانيا مستقل ماليا وإداريا له كافة الصلاحيات ويحظى بالاهتمام والتفعيل،

داعية الحكومة اليمنية إلى اعتماد ميزانية تشغيلية مستقلة لها فى مأرب، وحشد الجهود والعمل على توفير مخزون احتياطى للتدخلات الطارئة يخضع للوحدة التنفيذية لمواجهة موجات النزوح المستمرة، إضافة إلى توفير أراض لبناء مدن سكنية لتسكين النازحين الأشد احتياجا كون المحافظة تستقبل نزوح بشكل مستمر.

يشار إلى أن إجمالى أعداد النازحين فى محافظة مأرب منذ العام 2015 وحتى نهاية العام الجارى بلغ 2 مليون و212 ألفا و992 شخصاً على 195 مخيماً فى المحافظة.