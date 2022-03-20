شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وسنغافورة تبحثان تطورات الأوضاع إقليميًا وعالميًا وانعكاساتها على السلم الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع الدكتور فيفيان بالاكريشنان، وزير خارجية جمهورية سنغافورة، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، وانعكاساتها على الأمن والسلم الدولي، بالإضافة إلى الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية البحريني - وفقا لوكالة أنباء البحرين - اهتمام المملكة بتنمية التعاون المشترك بين البلدين إلى آفاق أشمل؛ بما يلبي التطلعات المشتركة ويحقق المصالح المتبادلة وعلى وجه الخصوص في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وقطاعات الخدمات المتنوعة، وفتح فرص التعاون المشترك أمام القطاع الخاص في البلدين.

من جانبه، نوه وزير خارجية جمهورية سنغافورة بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة والتي تمتد إلى عدة عقود من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، مؤكدًا اهتمام جمهورية سنغافورة بتطوير علاقات التعاون الثنائي مع مملكة البحرين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وقد بحث الجانبان - خلال المباحثات - مسار علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتنموية، ومواصلة تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة بين البلدين، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.