شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو”: إمدادات الشركة لم تتأثر بالهجمات الحوثية الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أن إمدادات الشركة لم تتأثر بالهجمات الحوثية الأخيرة.

وفي وقت سابق صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صعدت مساء أمس وفجر اليوم من هجماتها العدائية العابرة للحدود باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأوضح العميد المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلق لاستهداف مدينة جيزان ، كما دمرت وأسقطت 9 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب.