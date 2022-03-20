ميزة جديدة لنظارات فيس بوك الذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تتوفر نظارت “راي بان ستوري” الذكية التي أطلقتها فيسبوك مؤخراً، في إسبانيا والنمسا وبلجيكا ، وستتجه أيضًا إلى فرنسا في 14 أبريل، حيث تقدم نظارات فيسبوك ميزات جديدة بما في ذلك القدرة على تسجيل مقاطع فيديو قد تصل مدتها إلى 60 ثانية.



وجدنا أن جودة فيديو النظارات كانت جيدة بشكل مدهش وحتى مستقرة للغاية عند اختبارها. يضيء مؤشر “إل إي دي” لإعلام الأشخاص من حولك بأنك تقوم بالتسجيل الذي ستصل مدته إلى 60 ثانية، وستتوفر هذه الميزة عند تحديث برنامج النظارات في أوائل أبريل.

لدعم توسع النظارات الذكية، سيتوفر تطبيق “فيسبوك فيو” المصاحب للنظارات الآن بالفرنسية والإسبانية والهولندية والألمانية. و يمنحك هذا التطبيق طريقة لتعديل لقطاتك وتحسينها، بالإضافة إلى تحميلها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تتميز النظارات بالقدرة على فهم الأوامر الصوتية باللغتين الفرنسية والإيطالية، مما يسمح لك بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بدون استخدام اليدين. ويمكن للجهاز الآن إرسال إشعارات مسموعة، مثل تنبيهات "البطارية المنخفضة" و "التخزين الكامل" بهذه اللغات.

وتأتي نظارات “راي بان ستوريز” التي ستتوفر في الأسواق الجديدة بسعر 299 دولار، بأربعة مجموعات من الألوان والعدسات المختلفة، وفقاً لما أورد موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.