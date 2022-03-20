موسكو تحذر من خطر انجراف ألغام بحرية أوكرانية باتجاه البوسفور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية من الأخطار الناجمة عن إمكانية انجراف ألغام نشرها العسكريون الأوكرانيون قرب موانئ البلاد مع بدء العملية العسكرية الروسية، باتجاه مضيق البوسفور.



وأوضحت الهيئة لوكالة "تاس" أن حوالي 420 لغما بحريا من أنواع عفا عليها الزمن نشرتها القوات البحرية الأوكرانية لحجب الممرات المائية المؤدية إلى ميناء أوديسا وثلاثة موانئ أخرى في البحر الأسود. وفقا لروسيا اليوم.

وتابعت أن عاصفة بحرية تسببت في إفلات بعض هذه الألغام من مراسيها ما أدى إلى انجرافها إلى الجزء الغربي من البحر، ومن غير المستبعد - نظرا لكون التيارات المهيمنة قرب هذه الموانئ هي تيارات سطحية جنوبية - أن تنتقل هذه الألغام العائمة إلى مضيق البوسفور ومن هناك إلى البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت الهيئة أن أسطول البحر الأسود الروسي أصدر إنذارا بهذا الشأن الجمعة.