مصر.. وفاة إمام مسجد أثناء صلاة الفجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

توفى أمس السبت الشيخ علي إسماعيل، أثناء إمامته المصلين في صلاة الفجر، بمسجد قرية قامولا التابعة لمركز ومدينة القرنة، بالبر الغربي لمحافظة الأقصر في مصر.



وشيع أهالي قرية قامولا جثمان إمام المسجد الذي وافته المنية أثناء إمامته للمصلين في صلاة الفجر إلى مثواه الأخير.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن الشيخ علي إسماعيل كان آخر عهده بالدنيا انه كان يصلي الفجر في المسجد إماماً، حيث انتهى من الفاتحة في الركعة الأولى ثم بدأ بقوله تعالى (وقال قرينه) من سورة (ق) ثم بعدها ترنح وسقط مغشياً عليه.

وتوجه به المصلون للمستشفى ولكن توفي إلى رحمة الله تعالى.

وكان الشيخ علي إسماعيل يساعد اليتامى والأرامل والعرايس اليتامى ويشارك في تجهيزهن وله مكانة خاصة في قلوب كل من عرفوه.

ويبلغ عمر الشيخ علي إسماعيل 52 عاما وشهد له أهالي قريته بالصلاح، وأنه دائما سباق بالتواجد في المسجد قبل الأذان،