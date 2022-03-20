شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وارتفاع الحرارة فى الإمارات ودافئ فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الأحد، فى السطور التالية:-

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، أن تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، القصيم، حائل، تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر نهاراً . الرياح: شمالية غربية – جنوبية شرقية /15 إلى 35 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب - متوسط.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:35 والمد الثاني عند الساعة 58:02 الجزر الأول عند الساعة 21:08 والجزر الثاني عند 43:20 بحر عمان: متوسط - خفيف.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس دافئ و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .