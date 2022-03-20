شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع العودة الحضورية الكاملة.. هاشتاق “#عدنا_جميعا” يتصدر الترند والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 –فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “#عدنا_جميعا”، الترند على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، اليوم، وذلك مع العودة الحضورية الكاملة وبداية الفصل الدراسي الثالث والأخير.

ورحبت وزارة التعليم بالطلاب والطالبات، وكافة منسوبي التعليم مع بداية الفصل الدراسي الثالث، سائلة الله التوفيق للجميع، ومتمنية لهم فصلًا دراسيًا مثريًا ونافعًا.

فيما تبتهج المدارس والمجتمع التعليمي في عموم المملكة، بالعودة الحضورية الكاملة للطلاب والطالبات، بفعاليات الاصطفاف الصباحي.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاق المتصدر، بحالة من الفرح والسعادة وعودة طابور الصباح وفتح المدارس أبوابها، آملين أن تكون عودة حميدة حافلة بالعطاء والإنجاز لبناء المستقبل مع عودة الدراسة الحضورية الكاملة في الفصل الدراسي الثالث.