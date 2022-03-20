شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: أكثر من 6 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بلغ 6 ملايين و30 ألفًا و45 شخصًا.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن 2167 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونًا و775 ألفا و576 شخصًا حتى اليوم، فيما وصل العدد الإجمالي لمن تلقوا الجرعة الثانية إلى 23241212 شخصا حتى اليوم.