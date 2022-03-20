شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يطلق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد "شلل الأطفال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق نائب وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور عبد الله دحان، السبت، المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وقال الدكتور دحان - وفقا لقناة اليمن الفضائية - "إن الحملة تستهدف تطعيم 2 مليون و357 ألف طفل ما دون العاشرة وتستمر 6 أيام في 120 مديرية بـ 12 محافظة يمنية عبر كادر صحي يصل قوامه إلى 12 ألفا و519 كادرا يعملون من خلال 6682 فرقة ما بين ثابتة ومتحركة وستقوم بزيارة مليونا و121 ألفا و4 آلاف مدرسة وروضة أطفال".

وشدد نائب الوزير على أهمية مضاعفة الجهود المشتركة للوصول إلى الرقم المستهدف من الأطفال وإنجاح الحملة التي تهدف إلى تحصين أطفالنا من مخاطر الإصابة بشلل الأطفال.

كان وزير الصحة العامة والسكان في اليمن الدكتور قاسم محمد بحيبح قد أعلن - في وقت سابق - عن بدء حملة وطنية لتطعيم أكثر من مليوني طفل ضد مرض شلل الأطفال والذي عاود التفشي مجددا في البلاد.