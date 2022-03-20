شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء سريان تطبيق نظام الانضباط الوظيفي وهذه أبرز ملامحه في 5 نقاط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يبدأ اليوم الأحد، تطبيق نظام الانضباط الوظيفي الخاص بموظفي الدولة والموظفين المدنيين، ونرصد لكم في نقاط أبرز ملامحه:

1-منع النظام فرض أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه مع مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وإثبات ذلك في محضر، وتشكيل لجنة أو أكثر في كل جهة حكومية تتولى النظر في المخالفات.

2-منع النظام إعادة تعيين أو شغل من صدر بحقه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة، في التعيين أو التعاقد أو الترقية أو النقل، إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

3-اختلفت العقوبات من مخالفة إلى أخرى، لتصل إلى الفصل من الخدمة، فيما تبلغ العقوبة الأقل منها عدم النظر في الترقية لمدة سنتين، والحرمان من العلاوة لسنة واحدة، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز 3 أشهر (ثلث) صافي الراتب الشهري.

4-يعفى الموظف المخالف من الجزاء، إذا وُجِّه إليه أمر مباشر من رئيسه، في حال نبه الموظف رئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً.

5-تسقط المخالفة في ثلاث حالات، تشمل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء، وفي حالة الوفاة.