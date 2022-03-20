شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد أهمية اللجوء إلى الحلول السياسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أهمية اللجوء إلى الحلول السياسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، داعيا إلى احترام مبادئ القانون الدوليّ وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها.

جاء ذلك خلال لقائه السفير البريطانيّ، مارك برايسونريتشاردسون، المعتمد لدى العراق؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المُشترَك، وتطورات الحرب الروسية - الأوكرانية.. كما تطرقا إلى آخر المُستجدّات السياسيّة في العراق وجُهُود تشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة.

على صعيد متصل ، بحث وزير الخارجية العراقي مع السفير الفرنسي المعتمد لدى العراق إيريك شوفاليه، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الاقتصاديّة والتطورات الإقليمية خاصة الحرب الأوكرانية-الروسية.

كما بحث الجانبان الأوضاع السياسية، والأمنية، والجهود المبذولة من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، واستعرضا سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وباريس، وسُبُل تعزيزها، ومُناقشة مُستجدّات الساحة الإقليميّة والدوليّة، وبحث التعاون والشراكة بين البلدين في مُختلِف المجالات.

وأكد حسين أن القوى الوطنية تكثف حواراتها؛ لتوفير الأجواء اللازمة للحفاظ على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة، ووضع خارطة طريق لنجاح عملها.