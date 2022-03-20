مقاطع فيديو توثق الأضرار المادية جراء محاولة استهداف محطة الغاز بخميس مشيط

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر تحالف دعم الشرعية مقاطع فيديو وصور لبعض الأضرار المادية جراء المحاولة العدائية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط. وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، إحباط محاولة عدائية من قبل المليشيا لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط. وأوضح التحالف، وقوع أضرار مادية لمركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الهجمات العدائية ولا خسائر بالأرواح.

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