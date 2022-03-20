شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جازان لاستهداف المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة، اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جازان لاستهداف المدنيين وأضاف التحالف “التصعيد الحوثي العدائي استخدمت فيه الصواريخ الباليستية والمسيّرات وصواريخ الكروز”. وتابع تحالف دعم الشرعية “نرصد ونتابع طائرات مسيّرة بالأجواء تستهدف المنشآت الاقتصادية والمدنيين”.

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