شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن ضبط عبوات ناسفة وصواريخ لتنظيم داعش فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم السبت، عن ضبط أحزمة ناسفة وعدد من العبوات والصواريخ فى الأنبار ونينوى.

وقالت الخلية في بيان نقلته السومرية نيوز، إنه "بعمليات منفصلة ومعلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق (الخامسة- السابعة -العشرون) والتي تمحورت في البحث والتفتيش عن أسلحة واعتدة عصابات داعش الإرهابية في قواطع عملياتها بمحافظتي الأنبار ونينوى أسفرت عن ضبط (4 أحزمة ناسفة، و50 اطلاقة مقاومة للطائرات، و20 عبوة ناسفة".

يذكر أن، تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية، من ضبط إرهابيين غرب مدينة نينوى وشرق مدينة الأنبار، وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على الإرهابى المكنى أبو مروان غرب نينوى.

وقالت المديرية - فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"-: إنه بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومات الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة 15 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 21 تم القبض على الإرهابي المكنى (أبو مروان) بعد نصب كمين محكم له فى قرية الصالحية التابعة لناحية تل عبطة.

وأضافت أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب"، مشيرة إلى أنه تم تسليمه لجهة الطلب بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه.