شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية: ضبط 3 عناصر تكفيرية تنتمى لتنظيمات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الحرس الوطني ألقت القبض على عنصر تكفيرى مبلغ عنه لصالح المحكمة الابتدائية لانضمامه إلى تنظيم إرهابى وصادر فى حقه حكم يقضي بسجنه لمدة عام.



وذكرت وزارة الداخلية -في بيان اليوم /السبت/- أنه تم إحالته لفرقة البحث والتفتيش والتحفظ عليه بإذن من النيابة العامة، موضحة أن قوات البحث والتفتيش للحرس الوطني تمكنت أيضًا من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين مبلغ عنهما للانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادرة في حق كل منهما أحكام تقضي بسجنهما لمدة عامين.

يذكرأن، استقبل رئيس تونس قيس سعيد، السبت، بقصر قرطاج، ليلى جفال وزيرة العدل، وأعضاء لجنة العفو الخاص، وقرر الرئيس العفو عن 1513 سجينا محكوما عليهم، ما يفضي إلى إطلاق سراح 640 سجينا منهم. وفق إذاعة موزاييك التونسية.

جاء القرار بمناسبة عيد الاستقلال التونسى، الذى يوافق يوم 20 مارس، حيث يخلد ذكرى ذلك اليوم في عام 1956 عندما تركت تونس خلفها 75 عامًا من الحكم الاستعماري الفرنسي.