شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات إسرائيلية تستنفر فوق هضبة الجولان السورية بسبب "سرب طيور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنفرت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم السبت، فى أجواء الجولان، بعد تلقى بلاغ بوجود طائرة بدون طيار، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت" العبرى، فإن بلاغا ورد حول حركة مشبوهة فيما يبدو لطائرة بدون طيار، ثم تبين بعد ذلك أن الأمر يتعلق بإنذار كاذب.

وفى وقت لاحق، ذكرت القناة "14" الإسرائيلية أن الحركة المشبوهة كانت فى الحقيقة لسرب من الطيور.

يذكرأن، أعلنت البعثة الروسية فى الأمم المتحدة، عدم اعتراف روسيا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وحسب موقع سبوتنيك، نشرت البعثة الروسية في الأمم المتحدة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أعلنت من خلالها أن روسيا لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، معتبرة أن الهضبة جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

ولم تكتف تلك البعثة بذلك، بل أعربت عن قلقها من خطط إسرائيل المعلنة لتوسيع النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية، تغريدة للبعثة الروسية في الأمم المتحدة، التي تؤكد من خلالها أن روسيا لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، وذلك ردا على إدانة إسرائيل للعملية العسكرية في أوكرانيا.