نجل الفنان اللبنانى أنطوان كرباج ينفى خبر وفاة والده

القاهرة - سامية سيد - نفى وليد كرباج نجل الفنان اللبنانى القدير أنطوان كرباج، عبر حسابه الخاصّ على "فيسبوك" خبروفاة الممثل والفنان الكبير أنطوان كرباج عن عمر يُناهز 87 عاما ، داعياً الوسائل الإعلاميّة إلى "التحلّى بالمصداقيّة والتأكّد من المعلومات قبل تداولها"، مشيراً إلى أن "العائلة في صدمة وما حدث غير مقبول ولا يجب التعامل مع هذا النوع من الأخبار دون الرجوع إلى مصادر موثوقة"، حسبما ذكرت شبكة النهار اللبنانية.

وكانت قد نشرت بعض المواقع الإلكترونيّة الخبر وتناقله عدد كبير من المتابعين بشكل واسع، الأمر الذي أثار استياء العائلة التي استنكرت هذا الشائعة.

يُذكر أن كرباج من مواليد زبوغا، قضاء المتن، وهو مسرحي وممثل لبناني قدير، أنجز خلال مسيرته الفنية عدداً كبيراً من الأعمال المسرحية والدرامية.



بدأ مسيرته الفنية في مطلع الستينات، حيث التحق بمعهد المسرح الحديث التابع للجنة مهرجانات بعلبك الدولية بإدارة منير أبو دبس، وساهم في إنشاء فرقة المسرح الحديث وكان عضواً فيها، حيث لعبت هذه الفرقة دوراً رائداً في الحركة المسرحية في لبنان والعالم العربي.