الإطاحة بمواطن روّج للمخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج المخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أسفرت عن القبض على مواطن بمحافظة جدة. جاء ذلك عقب عرضه وترويجه (497) جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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