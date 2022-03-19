شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توجه رسالة للطلاب والطالبات مع بداية الفصل الثالث حضوريًا.. غدا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة التعليم، رسالة ترحيب بالطلاب والطالبات مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث حضورياً غدا في مختلف مناطق المملكة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “نرحب بطلابنا وطالباتنا، وكافة منسوبي التعليم مع بداية الفصل الدراسي الثالث غدًا؛ سائلين الله التوفيق للجميع، وفصلًا دراسيًا مثريًا ونافعًا.

الجدير بالذكر أن إدارات التعليم في المناطق والمحافظات أنهت، استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث من العام 1443 هـ بعودة حضورية كاملة، واستئناف للاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية والأنشطة اللاصفية، وذلك بعد تمتّع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت أسبوعاً كاملاً، ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية.

وفي التفاصيل، واصلت اللّجان الإشرافية بقيادة مديري التعليم مُتابعة التجهيزات المدرسية، وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات.

ويتم ذلك من خلال الجولات التفقدية للمباني التعليمية؛ للتأكد من فاعليتها، ومدى التزامها بتطبيق المعايير الصحية واشتراطات الأمن والسلامة وفق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده مؤخراً من هيئة الصحة العامة “وقاية” للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث في ظل جائحة كورونا للطلبة أقل من 12 عاماً، والدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا للطلبة ممن تجاوزت أعمارهم 12 عاماً، إلى جانب الإشراف ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة وفقاً لاحتياجات المباني التعليمية.