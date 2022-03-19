شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مزايا هاتف سامسونج الجديد «A73 5G».. وموعد طرح بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الخبير التقني فيصل السيف عن مزايا هاتف سامسونج الجديد A73 5G بكاميرات رباعية والذي تعتزم الشركة طرحه بالأسواق خلال أسابيع. وقال السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أطلقت سامسونج هاتف A73 5G بكاميرات رباعية خلفية الأساسية منها 108MP وسيتوفر في أسواق محددة بداية من شهر أبريل”. وأضاف فيصل السيف “يأتي الهاتف بشاشة 6.7” ومعالج SD 778G وبطارية 5000mAh مع شحن 25W و 6/8GB ذاكرة و 128/256GB تخزين ودعم IP67 ومنفذ SD وبدون منفذ سماعة”.

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