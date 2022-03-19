شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيرته البريطانية أزمة أوكرانيا واستقرار أسواق الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تروس، علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية وملف استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الجانبين تناولا - خلال الاتصال - آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه؛ بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وتبادلا وجهات النظر تجاه التطورات الإقليمية والعالمية.



كما تناول الاتصال عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمية دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية إلى جانب تكثيف الجهود المبذولة لدعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.



وأكد الشيخ عبد الله بن زايد - خلال الاتصال - حرص دولة الإمارات على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ودعمها للجهود المبذولة كافة؛ من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة في مواجهة التداعيات الإنسانية للأزمة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.