شكرا لقرائتكم خبر عن مؤكدا دعم المملكة لخفض التصعيد.. وزير الخارجية يلتقي مبعوث الرئيس الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بيكتم رستم.وجرى خلال اللقاء، بحث الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ولكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا.

حضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

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