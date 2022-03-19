شكرا لقرائتكم خبر عن في قبضة الأمن.. عصابات امتهنت الاختلاس والسلب وخداع كبار السن لسرقة بياناتهم البنكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكن رجال الأمن من كشف ملابسات عدد من الجرائم، والإطاحة بالمتورطين في ارتكابها بعدد من المناطق على مستوى المملكة.

وفي التفاصيل، تم القبض على مخالف يمني لنظام أمن الحدود ارتكب حوادث جنائية بادّعاء مساعدة كبار السن والعمالة للحصول على الرقم السري وتبديل بطاقاتهم البنكية بأخرى لا تعمل.

كما أطاح رجال الأمن بـ 8 مقميمين من الجنسية البنجلاديشية سرقوا قواطع من محطات توليد الكهرباء من مواقع مختلفة، و3 مواطنين اعتدوا على شخص بمكان عام.

كذلك تم الضبط مواطنين يعملان في تغذية الصرافات بالأموال في البنك اختلسا مبلغا ماليا ولاذا بالفرار.

وتمكن رجال الأمن من ضبط، 3 مقيمين سودانيين آووا 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و3 مواطنين ومقيم يمني سلبوا مالا من مقيم يمني آخر.

كما تم أيضا ضبط مقيمين يمنيين جمعا أمولا مجهولة المصدر وحولاها إلى خارج المملكة عبر حسابات لمؤسسات مملوكة لمواطن وبحوزتهما 437891 ريالا.