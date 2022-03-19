شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت يبحث مع نجيب ميقاتي إعادة العلاقات اللبنانية-الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اتصالاً بوزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الناصر، جرى خلاله البحث في العلاقات اللبنانية- الكويتية والمسعى الكويتي لإعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى طبيعتها، وفق بيان لمجلس الوزراء اللبنانى.

ومن جانبه، أبدى الشيخ أحمد الناصر ارتياحه إلى الخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتصويب مسار العلاقات بين لبنان ودول الخليج، متمنيا أن نجاح المساعى الجارية لإعادة الأمور إلى طبيعتها قريبا.

بدوره شكر ميقاتي دولة الكويت على وقوفها الدائم الى جانب لبنان ومساندته خصوصا في الاوقات الصعبة، منوهاً بالمساعي الطيبة التي يبذلها وزير خارجية الكويت لاعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى مسارها الصحيح.