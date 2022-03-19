شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الوزراء التونسية: الدولة حريصة على الاهتمام بقطاع الصناعات التقليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، حرص الدولة على الاهتمام بقطاع الصناعات التقليدية والحرفية ومساندة مهنيى هذا المجال والعمل على الرفع من قدرات القطاع ودعم مساهمته فى التنمية الجهوية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال افتتاحها، اليوم السبت، معرض الابتكار للصناعات التقليدية فى دورته الـ 38 الذى ينظمه الديوان الوطنى للصناعات التقليدية تحت إشراف وزارة السياحة خلال الفترة من 18 إلى 27 مارس الحالي.

واطلعت بودن - خلال جولتها - على مختلف الأماكن بالمعرض ومنها الجناح التجارى الذى يعد الجناح الأبرز خلال هذه الدورة، بمشاركة 800 عارض فى عدد من الحرف والمهن الفنية والتقليدية من كل الجهات والفئات والاختصاصات، كما زارت الجناح الخاص بالعارضين ذوى الاحتياجات الخاصة الذى يشارك فيه حوالى 100 حرفى وحرفية لعرض منتجاتهم التى تبرز خصوصيات جهاتهم وثراءها فى قطاع الصناعات التقليدية والحرفية.

كما تفقدت الأجنحة المخصصة لعرض منتجات الولايات، ويشارك فيه أكثر من مائة عارض أغلبهم من الفئة الشبابية المبدعة بمشاريعها فى مجال الصناعات التقليدية والحرفية والفنية على غرار الخزف الفنى والقماش والحرير والحلفاء والنحاس والعطورات ومواد التجميل والحلى والمجوهرات والجلود والملابس التقليدية والبلور والحلويات التقليدية وغيرها.

يشارك فى معرض الابتكار هذا العام أكثر من ألف عارض من مختلف الولايات التونسية فى اختصاصات تقليدية وحرفية وفنية متعددة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد زائرى هذه الدورة مائة ألف زائر.