شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمقيمَيْن بحوزتهما 61.4 كيلو جرام «قات مخدر» بخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت دوريات الأمن بخميس مشيط، اليوم السبت، من القبض على مقيمَيْن بحوزتهما (61.4) كيلو جرام من نبات القات المخدر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط قبضت على مقيمَيْن من الجنسيتين اليمنية والهندية، بحوزتهما (61.4) كيلو جرام من نبات القات المخدر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما لجهة الاختصاص.