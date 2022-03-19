بنسبة 163%.. فيتامين يزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أفادت دراسة طبية أمريكية بأن تناول مكملات حمض الفوليك المعروف بـ“فيتامين ب-9″، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة تصل إلى 163%.



وأشارت الدراسة الصادرة عن ”جامعة جنوب كاليفورنيا“ إلى أن المكملات تستخدم عادة للمساعدة في علاج النقص في الجسم، وأن حمض الفوليك هو أحد هذه المكملات التي تساعد على تكوين خلايا دم حمراء صحية تحمل الأكسجين في جميع أجزاء الجسم.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم السبت، أن الكثير من المكملات يستخدم للمساعدة في زيادة مستويات الفيتامينات.