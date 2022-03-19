شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكا بليبيا: مرتاحون لتعيين المجلس الأعلى للدولة ممثلين في لجنة الحوار الدستوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم السبت ارتياحه لتعيين المجلس الأعلى للدولة ممثلين له في لجنة الحوار الدستوري.

جاء ذلك حسبما ذكرت كالة الأنباء الليبية (وال) خلال لقاء نورلاند مع رؤساء العديد من لجان المجلس الأعلى للدولة لمناقشة الجهود المبذولة لإرساء قاعدة دستورية واستعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وقال نورلاند "ناقشنا أيضا أهمية قدرة الحكومة على دعم الانتخابات وإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية، ونشعر بالارتياح لأن المجلس الأعلى للدولة عيّن ممثلين في لجنة الحوار الدستوري".