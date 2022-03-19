شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد الالتزام بتسليم السلطة لوطنيين بعد الوفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، الالتزام بتسليم السلطة لوطنيين بعد الوفاق الوطني الذي يفضي إلى الانتخابات.

وقال دقلو - في كلمة أمام تجمع شباب قبائل "البني عامر والحباب" في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان) - "سنعود للثكنات بعد مجيء حكومة منتخبة عبر صناديق الانتخابات، وغير ذلك لن نسلمها لمن يتلقون مرتباتهم من السفارات".

وأضاف: "مستعدون للذهاب إلى منازلنا ناهيك عن الثكنات"، موضحا أن "هناك سياسيين قاموا بتعبئة سلبية للشباب وأوهموهم بأن هناك اتجاها لبيع ميناء بورتسودان، ونقول لهؤلاء نحن لسنا عملاء لنبيع موارد الشعب السوداني".

وندد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، بالسياسة التي انتهجتها حكومة الفترة الانتقالية السابقة، والتي قال إنها "اتخذت أساليب غير قانونية مما أدى إلى تدمير السودان".

واتهم دقلو بعض السياسيين بعرقلة مسيرة البلاد "عبر افتعال أساليب رخيصة من أجل العودة مجددا لكراسي السلطة"، مضيفا أن "هؤلاء وقفوا ضد مصالح الشعب بإيقاف المنحة الإماراتية - السعودية لدعم الفترة الانتقالية، وعادوا مجددا وأوقفوا الدعم الخارجي".

ودعا الفريق أول محمد حمدان دقلو، قبائل البجا عموما إلى وحدة الصف وإعلاء الروح الوطنية من أجل النهوض بالسودان.

وشدد على ضرورة تناسي الماضي ومراعاة المصلحة العليا، بما يحقق التعايش بين جميع قبائل الشرق، مشيرا إلى أن السياسيين وراء كل المشاكل القبلية.

وأشار إلى أن هناك قرارات أصدرها رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان متعلقة بقضايا الشرق.

وأكد ضرورة التعايش السلمي مع القبائل الحدودية للسودان، وقال: "يجب أن نتعايش معهم ونحن لسنا ضدهم ولا نسيطر عليهم ولنا معهم أواصر القربى".