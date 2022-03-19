شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. «الجوازات» تعلن تقديم 12 خدمة عبر «الخليج 365».. تعرف عليها؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت المديرية العامة للجوازات، إن خدمة الخليج 365 تُمكّن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات، من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعيقهم من تنفيذ معاملاتهم إلكترونياً عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وأوضحت “الجوازات” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الخدمات التي تقدمها “الخليج 365”، كالتالي:

1- الجواز السعودي وتصاريح السفر

2- إجراءات هوية مقيم داخل المملكة

3- خدمات التابعين والمكفلوين

4- إجراءات هوية مقيم خارج المملكة

5- تأشيرات الخروج والعودة والنهائي

6- تأشيرات الزيارة

7- تمديد الزيارة (الأشقاء اليمنيين)

8- تمديد الزيارة (الأشقاء السوريين)

9- نقل الخدمات

10- تعديل المهن

11- تحديث وتمديد الجواز

12- البلاغات

وشددت الجوزات، على أنه لا يمكن تنفيذ الخدمة في حال كان المقيم لا يتبع صاحب المرسل منه.

كما أكدت أنه لن يتم النظر في أي طلب في حال كان الطلب لا يندرج تحت الخدمة المختارة.

وأوضحت أن هذه الخدمات لا تشمل الاستفسارات، وأن مدة تنفيذ الطلب تصل لـ 7 أيام عمل.