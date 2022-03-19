شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تنفي تسجيل خسائر مادية أو بشرية إثر الهزة الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصالح الحماية المدنية بالجزائر، عدم تسجيل خسائر مادية أو بشرية على إثر الهزة الأرضية التي سجلت السبت بولاية بجاية. وفق الإذاعة الجزائرية.

وأوضحت الحماية المدنية، فى بيان لها ، أنه تبعا للهزة الأرضية المسجلة على مستوى ولاية بجاية والتي شعر بها سكان ولايات جيجل وسطيف وبرج بوعريريج والبويرة وتيزي وزو و بومرادس والجزائر العاصمة تم تدخل جميع وحدات الحماية المدنية لولاتي بجاية وجيجل.

وأضافت أنه "تم وضع وسائل وإمكانيات التدخل التابعة للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء في حالة تأهب"، مشيرة إلى أن "العملية متواصلة".

يذكر أن الهزة الأرضية التي سجلت بولاية بجاية بلغت شدتها5.5 درجات ريختر، حسبما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الذي حدد مركز الهزة ب 28 كم شمال شرق رأس كاربون.