شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني: لا تسوية مع حزب الاتحاد الوطني بشأن مرشح الرئاسة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، اليوم السبت، عدم وجود تسوية أو توافق مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن اختيار المرشح لمنصب رئيس العراق.

وقال عضو مجلس النواب النائب عن الحزب الديمقراطي ماجد شنكالي - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "حتى الآن لا يوجد أي تقارب بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا يوجد أي شكل من أشكال التسوية والتوافق"، لافتا إلى أن "السيناريو الأقرب هو الذهاب بمرشح عن كل حزب وهذا تكرار مرة أخرى لسيناريو 2018 ولكن بصيغة مختلفة".

وأضاف شنكالي أن "مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد هو الأقرب ليكون رئيساً للجمهورية".

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أكد، أمس الجمعة، أن منصب رئاسة الجمهورية لم يحسم بعد وموقف الاتحاد الوطني هو ترشيح الدكتور برهم صالح لولاية جديدة لرئاسة الجمهورية.

جدير بالذكر إن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أعلن أنه تم تحديد يوم 26 مارس موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.