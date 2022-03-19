شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية ترد على أنباء زيارة «بلينكن» للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: نفت وزارة الخارجية صحة التصريح المتداول إعلامياً والمنسوب لمصدر مسؤول في الوزارة بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمملكة في المستقبل القريب. وأوضحت الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الشأن.

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