شكرا لقرائتكم خبر عن «الباردة» تتأقلم.. أجواء السبت كما يتوقعها «الحصيني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

كشف عبدالعزيز الحصيني، الخبير بالأرصاد، أن الكتلة الباردة على المملكة بدأت في التأقلم.

وأشار الحصيني إلى معنى أن تتأقلم الكتلة الباردة، أن هذا يعنى توالي ارتفاع درجات الحرارة التدريجي على المملكة مع بقاء الأجواء من تميل للبرودة إلى باردة، ومعتدلة على سواحل البحر الأحمر والخليج ومعظم المناطق فجرا.

وأضاف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “متوقع حالة ممطرة على أجزاء من جنوب وغرب ووسط وشمال الشرقية بأمطار متفاوتة”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي نجران والرياض.