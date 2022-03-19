إنجاز جديد..  المملكة تفوز برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: فازت المملكة للمرة الثانية على التوالي برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) للدورة 2022- 2024م وذلك عقب إعلان ترشح المملكة وفوزها في الانتخابات التي أجريت اليوم, ضمن أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة المعهد (SMIIC) الذي تستضيفه العاصمة الرياض.

وأعرب معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي عن فخره واعتزازه بما قدمته المملكة من جهود خلال سنوات توليّها رئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، وما تحقق خلال تلك الفترة من قرارات فعالة ومشتركة، متعهداً بمواصلة العمل في رئاسة مجلس إدارة المعهد، لدعم الجهود والاستمرار في توطيد أواصر التكامل والتعاون فيما بين الدول الأعضاء، بما يخدم النمو الاقتصادي للدول الإسلامية.

ويهدف معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) إلى تفعيل التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مجال أنشطة التقييس لتعزيز النمو الاقتصادي والصناعي، وتعظيم الاستفادة من التجارة البينية بين الدول الأعضاء، كما يعمل المعهد على تطوير إطار عمل تكاملي، يرسخ التعاون والتكامل كمبدأ أساسي في تحقيق مصالح الدول الأعضاء بشكل عام، إلى جانب تطوير منظومة البنية التحتية لأنشطة التقييس والجودة في الدول الإسلامية، عبر تفعيل دور لجان العمل الفنية المتخصصة في المعهد.

يذكر أن المملكة تستضيف سنوياً وفود أجهزة التقييس الإسلامية لعقد اجتماعات المعهد منذ توليها رئاسة مجلس إدارة المعهد للدورة الماضية عام 2018م وحتى نهاية دورتها السابقة في نهاية العام 2021م.

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