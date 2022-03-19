أخطاء تؤدي إلى زيادة وزنك دون أن تدري أثناء وجبة الإفطار.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

من المعروف أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم ويجب عدم تخطيها لأي سبب من الأسباب، وقد يعتقد الكثيرون أن تخطي وجبة الإفطار يساعد على إنقاص الوزن، وهذا خطأ يقع فيه الكثيرون، إضافة إلى العديد من الأخطاء الأخرى.



فيما يلي أهم الأخطاء التي يرتكبها المرء بخصوص وجبة الإفطار، عند محاولة إنقاص الوزن، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية:

تخطي الإفطار

إذا كانت ساعات العمل المحمومة تجعلك تتخطى وجبة الإفطار، فانتظر، وخذ نفسًا عميقًا وأعد جدولة يومك. تجنب تناول وجبة الإفطار لا يعيق عملية التمثيل الغذائي فحسب، بل يجعلك أيضًا تشعر بالخمول. لذلك احرص على الاستمتاع بوجبة الإفطار يوميًا.

تناول الكربوهيدرات الخاطئة

قد تبدو الأطعمة المعبأة مثل الكعك والفطائر وكأنها وجبات إفطار فاخرة وصحية، لكنها ليست كذلك، فهي محملة بالكربوهيدرات، مما يؤدي غالبًا إلى زيادة الوزن.

تناول العصير فقط

دائمًا ما يبدو بدء يومك بكوب من العصير الطازج فكرة جيدة، ولكن هل تعلم أنه من منظور إدارة الوزن، بأنها فكرة سيئة. وفقًا للخبراء، يفتقر عصير الفاكهة أو الخضار الطازجة إلى محتوى الألياف ويؤدي إلى اشتهاء وجبة خفيفة في منتصف النهار، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن. لذا يُنصح بتجنب العصائر في وجبة الإفطار، وتناول الفواكه الطازجة بدلاً من ذلك.

تخطي البروتين

وفقًا للخبراء، يُنصح بتناول وجبة فطور غنية بالبروتين مثل البيض، لأنها تبقيك ممتلئًا لفترات أطول وتساعد على تجنب الإفراط في تناول الطعام.

الكثير من السكر في وجبة الإفطار

يحب الناس تذوق الكعك أو أطباق الحبوب أو حتى الفطائر المحملة بالسكر. وفقًا للخبراء، تضيف هذه العناصر الغذائية المزيد من السعرات الحرارية لليوم وتقلل من تناول العناصر الصحية الأخرى على مدار اليوم. لذا ينصح بتجنبها على وجبة الإفطار.

التوقيت الخاطئ

غالبًا ما ننغمس في المهمات المنزلية أو رسائل البريد الإلكتروني للمكتب في الصباح ونستمر في تأجيل وقت الإفطار. وفقًا للخبراء، فإن أفضل وقت للاستمتاع بوجبة الإفطار هو في غضون ساعتين من الاستيقاظ، لأن ذلك سيكون مفيداً لعملية التمثيل الغذائي أيضًا.