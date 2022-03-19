شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: سأواصل العمل فيما تبقى من ولايتى لرفع الغبن وتحقيق العدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس لبنان العماد ميشال عون، إنه سعى طوال السنوات التي انقضت من عهده، على رفع الظلم عن المواطنين وإحقاق الحق والمساواة بين اللبنانيين، وبين المناطق اللبنانية كافة، لافتاً إلى أنه تمكن من تحقيق ذلك في الكثير من المسائل التي كانت ترهق المواطنين، فيما تعثر الأمر في مسائل أخرى.

وقال: "سأواصل العمل فيما تبقى من ولايتي لرفع الغبن وتحقيق العدالة، على أمل أن يلقى عملي التجاوب المطلوب من مجلس النواب والحكومة".

وشدد عون على أن الظروف الصعبة التي مرت على لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية، حالت دون إنجاز الكثير من المشاريع الإنمائية في مختلف المناطق اللبنانية، لكن كل المخططات اللازمة لها موجودة، ويمكن تنفيذها فور استعادة اقتصاد لبنان عافيته.