شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يعلن تدمير أحد معاقل مليشيات حركة "الشباب" جنوبي البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالي، تدمير أحد المعاقل التي تستخدمها مليشيات حركة الشباب الإرهابية في محافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب الإقليمية، جنوبي البلاد.

وقال قائد الفرقة 64 للجيش الوطني الصومالي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية اليوم السبت، "إن العملية العسكرية حققت الهدف المنشود، حيث تمكنت القوات الوطنية من تدمير أحد المعاقل الذي كانت المليشيات الإرهابية تستخدمه من أجل إلحاق الأذي ضد الرعاة والمزارعين المحليين".

وأضاف أن الجيش نفذ أيضا عملية إزالة الألغام الأرضية التي زرعتها العناصر المتطرفة على طول الطريق بين منطقتي "ولنوين" و"ورمحن" بمحافظة شبيلي السفلى.