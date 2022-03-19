شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة سامسونغ تكشف عن هاتفيها الجديدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سامسونغ عن هاتفي Galaxy A53 5G و Galaxy A33 5G المدعومان بمعالج جديد إلى جانب كاميرا جالاكسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي والشاشة الواسعة والبطارية التي تدوم ليومين.



وتتميز سلسلة Galaxy A الجديدة باتصال 5G، والأمان، والتصميم الصديق للبيئة، والخبرات المتصلة المتقدمة.

بالإضافة إلى ذلك يدعم كلا الجهازين ترقيات One UI و Android OS المستمرة والتحديثات الأمنية.

يقدمان تجربة كاميرا متقدمة من المستوى التالي، مليئة بالعديد من الميزات القوية من سلسلة Galaxy S.

ويتميز نظام الكاميرا الرباعية Galaxy A53 5G بكاميرا بدقة 64 ميغابكسل مزودة بتقنية OIS مع تقنية VDIS التي تلتقط صورًا واضحة وثابتة.

وفي الوقت نفسه، توفر الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل صورًا ذاتية وتجارب مكالمات فيديو واضحة.

وتجعل الكاميرا المدعومة بمعالج 5 نانومتر الجديد التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في سلسلة Galaxy A كل صورة تبدو مميزة حتى في الإضاءة المنخفضة.

ويعمل الوضع الليلي المحسّن تلقائياً على جمع ما يصل إلى 12 صورة في وقت واحد، بحيث تبدو الصور الليلية ساطعة مع ضوضاء أقل.

وعند تصوير الفيديو في بيئات منخفضة الإضاءة، يتم ضبط معدل الإطارات في سلسلة Galaxy A تلقائيًا لإنشاء مقاطع فيديو واضحة.

ويلتقط وضع Portrait المحسّن العمق والخطوط العريضة للهدف بدقة أكبر باستخدام الكاميرات المزدوجة والذكاء الاصطناعي.

وباستخدام وضع Fun، يمكن تعزيز اللحظات باستخدام مرشحات وتأثيرات مرحة تعمل الآن مع العدسة الفائقة الاتساع.

بالإضافة إلى ذلك تضفي ميزة Photo Remaster حياة جديدة على الصور القديمة ذات الجودة المنخفضة. كما تزيل ممحاة الكائنات إضافات الصور المزعجة في الخلفية.

وتوفر الشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 إنشات ضمن Galaxy A53 5G معدل تحديث 120 هرتز لتجربة غامرة. بينما يتميز Galaxy A33 5G بشاشة بقياس 6.4 إنشات من نوع Super AMOLED مع معدل تحديث 90 هرتز.

بالإضافة إلى ذلك تم تجهيز سلسلة Galaxy A الجديدة ببطارية تدوم حتى يومين وشحن فائق السرعة بقوة 25 واط. نتيجة لذلك يمكن أن تستمر المشاهدة والبث المباشر وغير ذلك لفترة أطول.

ويتميز كل من Galaxy A53 5G و Galaxy A33 5G بزجاج Corning Gorilla Glass 5 و IP676المقاوم للماء والغبار.

وبناءً على جهود الاستدامة التي تبذلها سامسونج، تزيل سلسلة Galaxy A الشاحن وتقلل حجم الصندوق. ويستخدم الصندوق أيضًا ورقًا من مصادر مستدامة. بينما يستخدم الجهاز نفسه مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك للأزرار الجانبية ودرج بطاقة SIM.

ويضمن كلا الجهازين ما يصل إلى أربعة أجيال من ترقيات One UIو Android OS، وما يصل إلى خمس سنوات من التحديثات الأمنية.