خلال ثوان قليلة.. جهاز ثوري للتخلص من آلام الدورة الشهرية والمفاصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يقول الخبراء إن التحفيز الكهربائي يمكن أن يكون الحل لمحاربة آلام الدورة الشهرية دون الحاجة إلى الاعتماد على الأدوية، والراحة ستكون فورية.



تعاني ما يصل إلى 95٪ من جميع النساء من آلام الدورة الشهرية خلال سنوات الإنجاب، والكثير منهن يعانين من آلام شديدة في مرحلة ما. ويعتبر الألم الشديد أكثر شيوعًا لدى النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي أو الأورام الليفية أو كيسات المبيض ويمكن أن يكون له تأثير كبير على نوعية حياتهن.

وقد طورت شركة “ثيرابودي” المعروفة، جهاز “بور دوت” للتدليك المنزلي، الذي يمكن استخدامه للتخلص من آلام الدورة الشهرية على الفور باستخدام تيار كهربائي لتحفيز الأعصاب الحسية. يعمل الجهاز على منع إشارات الألم التي يتم إرسالها إلى الدماغ لتوفير راحة مؤقتة يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى أربع ساعات بعد كل علاج.

وتقول الدكتورة نيكول ستروك، من شركة “ثيرابودي”، إن النساء اللواتي يستخدمن الجهاز لمدة 20-30 دقيقة يمكن أن يتوقعن الحصول على خمس ساعات من الراحة من الألم.

يمكن أن تختلف آلام الدورة الشهرية من امرأة لأخرى لذا فإن كل امرأة يمكنها استخدام الجهاز بالطريقة التي تناسب حالتها عبر تخصيص برنامج الجهاز بناء على مستوى الألم وموقعه والمدة التي ترغب بها. يمكن تحقيق ذلك من خلال خيارات تكوين الوسادة المتعددة التي يمكن استخدامها إما في أسفل البطن أو أسفل الظهر.

ويتميز الجهاز بإمكانية ارتدائه على البطن أو على الظهر تحت الملابس، لأنه يعمل بالإشارات اللاسلكية ولا يحتاج لأية أسلاك، ويعمل مقترناً بتطبيق يمكن تنزيله على الهاتف الذكي.

كما أن الجهاز يأتي مع برامج خاصة للمساعدة في تخفيف الآلام في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك آلام الرقبة والظهر. ويمكن استخدام الجهاز بالاقتران مع أدوية مثل الإيبوبروفين، خاصة في الليل قبل النوم حيث لا ينصح باستخدام الجهاز أثناء النوم.

يتوفر جهاز باور دوت “PowerDot” على موقع الويب الخاص بشركة ثيرا بودي “TheraBody” بسعر يبدأ من 289 دولارًا، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.