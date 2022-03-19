باحثون يُجيبون.. هل تفاقم المكسرات القُرحة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تعتبر الحكمة الطبية الشعبية أن الأطعمة سبب قرحة المعدة. لكننا نعلم اليوم أن الأطعمة لا تسبب القرحة ولا تشفي منها، ولكن بعضها يثير أعراضاً مثل حرقة المعدة، أما المكسرات فلا دليل على أنها تسبب للقرحة.



وبشكل عام تعد المكسرات مفيدة للصحة، وكان يعتقد أنها ضارة بالهضم، لكن مضغها جيداً يجعلها مفيدة بفضل الزيوت الصحية التي تحتويها.

فوائد محتملة

تحتوي المكسرات على عناصر غذائية من المضادات القوية الأكسدة وفق مجلة نيوترشن، مثل توكوفيرولس، فيتوستيرول، وحمض الفوليك، والسيلينيوم، والمغنيسيوم.

وحسب المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، يمكن للبكتريا المسببة للقرحة، أن تكسر الطبقة الواقية في المعدة، وتسمح للأحماض بالتسرب إليها، وتسبب القرحة.

ويساعد نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة في الحماية من أمراض التهابية، بما فيها القرحة.