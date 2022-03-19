الصحة الأرجنتينية تؤكد أن التأخير الدولي في الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" يحد من حرية التنقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اعتبرت وزيرة الصحة الأرجنتينية، كارلا فيسوتي، أن تأخير منظمة الصحة العالمية في الموافقة على لقاح ""سبوتنيك V " الروسي حد من الحرية في تنقل الاشخاص.



وفي التفاصيل، أكدت كارلا فيسوتي أن رفض عدد من الدول الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، والتأخير في الموافقة عليه من قبل منظمة الصحة العالمية يحدان من حق الناس في التنقل بحرية بجميع أنحاء العالم.

الوزيرة الأرجنتينية أعربت عن هذا الرأي في تصريح إذاعي يوم الخميس، موضحة أن "هذه العقبة ليست ذات طبيعة طبية، إنها مرتبطة بقرار دول عدم الاعتراف باللقاح، وقد ثبتت فعاليته وسلامته. لكن الناس ليسوا مسؤولين عن مثل هذا الموقف".

وبالنظر لوجود حالة طوارئ في العالم تعيق ممارسة الحق في التنقل، قررت وزارة الصحة الأرجنتينية السماح باستخدام الجرعة الرابعة من اللقاح لسكان البلاد الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" ويخططون للسفر إلى دولة لا تعترف بالعقار الروسي.

في ذات الوقت، أكدت الوزيرة الأرجنتينية أنها لا توصي بالتطعيم الرابع من دون الحاجة الماسة، في حين أن سلطات الارجنتين كانت تأمل في أن يحصل "سبوتنيك V" على موافقة منظمة الصحة العالمية في نهاية فبراير.

وقالت الوزيرة الأرجنتينية بهذا الشأن: "نحن على اتصال بمنظمة الصحة العالمية. في الواقع، كان هناك تقدم كبير جدا (في عملية الموافقة). فقد قدم مركز غاماليا في روسيا جميع الوثائق التي طلبت منه، أكثر من 800 وثيقة".

يشار إلى أن لقاح "سبوتنيك V" كان أول لقاح مضاد لفيروس كورونا تتلقاه الأرجنتين. وفي 23 ديسمبر 2020، أصدر المنظم الأرجنتيني تصريحًا بالاستخدام الطارئ للعقار، وفي 29 ديسمبر، بدأ تطعيم العاملين في المجال الطبي في البلاد. حتى الآن، تم تطعيم حوالي 80٪ من سكان الأرجنتين بشكل كامل، وتستخدم الارجنتين إضافة إلى اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لقاحات أخرى صينية وأمريكية.