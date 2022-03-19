تعرف على فوائد رياضة اليوجا أثناء الحمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تُعد اليوجا من أفضل التمارين الرياضية الآمنة للمرأة الحامل، ولها العديد من الفوائد للأم وللجنين على حد سواء.



وتساعد تمارين اليوجا الحامل على تأقلمها النفسي والجسدي لمواجهة مراحل الحمل المختلفة، وتعزز قوة العضلات ومرونتها اللازمة للولادة، وتقلل آلام أسفل الظهر والصداع وضيق التنفس، كما تقلل التوتر والقلق وتحسن النوم.

فوائد تمارين اليوجا للحامل

- زيادة الليونة والقوة العضلية

تساعد بعض تمارين اليوجا على تقوية وتمدد العضلات وزيادة مرونة الجسم، مما يسهل من عملية الولادة.

2- تقليل الشعور بالتوتر والقلق

تقنية التنفس العميق في اليوجا تساعد في الاسترخاء وتحسين المزاج والتقليل من الشعور بالقلق والتوتر والاكتئاء، مما يساعد أيضاً في تحسين نوم الحامل.

3- تقليل أعراض الحمل

تساهم تمارين اليوجا للحامل في تقليل أعراض الحمل المزعجة مثل آلام الظهر، وآلام الرأس، وضيق التنفس، والغثيان.

4- تقوية قاع الحوض

بعض تمارين اليوجا للحامل تساعد على زيادة قوة عضلات قاع الحوض، التي تفيد في التقليل من تسرب البول العرضي خلال فترة الحمل وبعد الولادة.

نصائح للحامل قبل البدء بتمارين اليوجا

1- استشارة الطبيب قبل ممارسة اليوجا.

2- الحفاظ على برودة الجسم وترطيبه.

3- التأكد من عدم الإجهاد.

4- تأدية حركات اليوجا بثبات وبطء، والتنفس بشكل صحيح.

5- تجنب الحركات غير الآمنة خلال الحمل.